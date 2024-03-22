Зуев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения28.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1901
Отец: Зуев Иван Васильевич
Мать: Зуева Анна Павловна
Бракосочетание
07.02.1925
Жена: Зуева Мария Федоровна
Венчаны: Гражданин деревни Перевоза Николай Иванов Зуев, правослевного вероисповедания, первым браком. 23 года. Гражданка деревни Бердинки Мария Федоровна Игнашова, православного вероисповедания, перв... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1926
Дочь: Тепляшова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Зуева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Зуева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1931
Дочь: Климова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Зуева Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно