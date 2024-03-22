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Зуев Николай Иванович

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1901

Отец: Зуев Иван Васильевич

Мать: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.02.1925

Жена: Зуева Мария Федоровна

Венчаны: Гражданин деревни Перевоза Николай Иванов Зуев, правослевного вероисповедания, первым браком. 23 года. Гражданка деревни Бердинки Мария Федоровна Игнашова, православного вероисповедания, перв... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1926

Дочь: Тепляшова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Зуева Мария Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Зуев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Мария Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.05.1931

Дочь: Климова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Зуева Мария Федоровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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