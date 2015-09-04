Тепляшова (Зуева) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляшова (Зуева) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

04.09.2015

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926

Отец: Зуев Николай Иванович

Мать: Зуева Мария Федоровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1958

Муж: Тепляшов Владимир Александрович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тепляшов Владимир Александрович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тепляшов Владимир Александрович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1975
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Депутат городского Совета.
Смерть
04.09.2015
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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