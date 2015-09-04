Тепляшова (Зуева) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти04.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926
Отец: Зуев Николай Иванович
Мать: Зуева Мария Федоровна
Бракосочетание
Около 1958
Рождение ребёнка
26.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тепляшов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тепляшов Владимир Александрович
Работа или профессия
1975
Депутат городского Совета.
Смерть
04.09.2015