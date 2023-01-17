Зуев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Зуев Василий Васильевич
Мать: Зуева Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Зуев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна
Рождение ребёнка
18.08.1897
Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1901
Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Анна Павловна
Смерть
Неизвестно