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Зуев Иван Васильевич

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зуев Василий Васильевич

Мать: Зуева Анна Евгеньевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Зуев Василий Иванович

Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зуев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Зуев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Зуев Николай Иванович

Мать ребёнка: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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