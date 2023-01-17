Зуев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Зуев Иван Васильевич
Мать: Зуева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Зуева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1916
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно