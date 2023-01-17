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Зуев Василий Иванович

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Зуев Иван Васильевич

Мать: Зуева Анна Павловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Зуева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Ивановна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.08.1916

Сын: Зуев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Ивановна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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