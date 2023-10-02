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Воронов Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Яков Алексеевич

Мать: Воронова Ирина Ивановна

Бракосочетание
09.09.1884

Жена: Воронова Екатерина Демидова

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Женился в 24 года. Кононир 2й батареи 35 артиллерийской бригады.
Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Воронова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Воронова Екатерина Демидова

Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Воронов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Воронова Екатерина Демидова

Рождение ребёнка
04.02.1889

Дочь: Воронова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Воронова Екатерина Демидова

Смерть
Неизвестно
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