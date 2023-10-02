Воронов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Воронов Яков Алексеевич
Мать: Воронова Ирина Ивановна
Бракосочетание
09.09.1884
Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Женился в 24 года. Кононир 2й батареи 35 артиллерийской бригады.
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Воронова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Воронова Екатерина Демидова
Рождение ребёнка
30.01.1887
Мать ребёнка: Воронова Екатерина Демидова
Рождение ребёнка
04.02.1889
Дочь: Воронова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Воронова Екатерина Демидова
Смерть
Неизвестно