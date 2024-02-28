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Воронов Яков Алексеевич

Место рождения

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.04.1836

Дата смерти

21.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1836

Отец: Воронов Алексей Степанович

Мать: Воронова Елена Автономова

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
14.07.1854

Жена: Воронова Ирина Ивановна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Воронов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Воронова Ирина Ивановна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Воронов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Воронова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Воронова Ирина Ивановна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
21.04.1894
Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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