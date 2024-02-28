Воронов Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1836
Дата смерти21.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1836
Бракосочетание
14.07.1854
Жена: Воронова Ирина Ивановна
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Воронова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Воронов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Воронова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Воронова Ирина Ивановна
Смерть
21.04.1894
Скоропостижно