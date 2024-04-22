Соколова (Воронова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1886
Бракосочетание
04.07.1904
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1905
Дочь: Соколова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1906
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1907
Дочь: Соколова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Соколова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1911
Сын: Соколов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Михайловская, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно