Соколова (Воронова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Воронова) Анна Алексеевна

Место рождения

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

01.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1886

Отец: Воронов Алексей Яковлевич

Мать: Воронова Екатерина Демидова

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.07.1904

Муж: Соколов Василий Иванович

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1905

Дочь: Соколова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Соколов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.07.1907

Дочь: Соколова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Соколова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.02.1911

Сын: Соколов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Михайловская, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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