Воронова (Майорова) Екатерина Демидова
Место рождения
Дата рождения11.11.1865
Дата смерти20.08.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Демида Иванова и Авдотьи Степановой. Демид Иванов 1833гр. Авдотья Степанова 1833гр. Дочери Александра 1854гр и Анна 1855гр. РС д. Ушево 701об-702.
Бракосочетание
09.09.1884
Женился в 24 года. Кононир 2й батареи 35 артиллерийской бригады.
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Соколова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Воронов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1887
Отец ребёнка: Воронов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1889
Дочь: Лунина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Воронов Алексей Яковлевич
Смерть
20.08.1918