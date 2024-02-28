Воронова (Майорова) Екатерина Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Майорова) Екатерина Демидова

Место рождения

Ушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.11.1865

Дата смерти

20.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Дочь Демида Иванова и Авдотьи Степановой. Демид Иванов 1833гр. Авдотья Степанова 1833гр. Дочери Александра 1854гр и Анна 1855гр. РС д. Ушево 701об-702.
Бракосочетание
09.09.1884

Муж: Воронов Алексей Яковлевич

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Женился в 24 года. Кононир 2й батареи 35 артиллерийской бригады.
Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Соколова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Воронов Алексей Яковлевич

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Воронов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Воронов Алексей Яковлевич

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.02.1889

Дочь: Лунина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Воронов Алексей Яковлевич

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
20.08.1918
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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