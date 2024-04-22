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Воронов Федор Алексеевич

Место рождения

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

30.01.1887

Дата смерти

Около 10.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1887

Отец: Воронов Алексей Яковлевич

Мать: Воронова Екатерина Демидова

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.05.1908

Жена: Воронова Евдокия Андреевна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1910

Дочь: Воронова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.03.1912

Дочь: Соловьева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Воронов Василий Федорович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
В 05.02.1954г получено свидетельство
Рождение ребёнка
1916

Сын: Воронов Николай Федорович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
14.06.1925

Дочь: Воронова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Александр Федорович

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна

Смерть
Около 10.08.1944
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