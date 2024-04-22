Воронов Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1887
Дата смертиОколо 10.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1887
Бракосочетание
16.05.1908
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.01.1910
Дочь: Воронова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1912
Дочь: Соловьева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Воронов Василий Федорович
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
В 05.02.1954г получено свидетельство
Рождение ребёнка
1916
Сын: Воронов Николай Федорович
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
14.06.1925
Дочь: Воронова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Александр Федорович
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Андреевна
Смерть
Около 10.08.1944