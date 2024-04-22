Лунина (Воронова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина (Воронова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1889

Отец: Воронов Алексей Яковлевич

Мать: Воронова Екатерина Демидова

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.07.1907

Муж: Лунин Николай Семенович

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.02.1909

Дочь: Лунина Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Лунин Николай Семенович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.02.1910

Сын: Лунин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лунин Николай Семенович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Лунин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лунин Николай Семенович

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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