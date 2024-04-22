Лунина (Воронова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1889
Бракосочетание
30.07.1907
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.02.1909
Дочь: Лунина Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Лунин Николай Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1910
Отец ребёнка: Лунин Николай Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1912
Отец ребёнка: Лунин Николай Семенович
Смерть
Неизвестно