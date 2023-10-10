Соколов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1904
Жена: Соколова Анна Алексеевна
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1905
Дочь: Соколова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1906
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1907
Дочь: Соколова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Соколова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно