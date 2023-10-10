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Соколов Василий Иванович

Место рождения

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Соколова Анна Алексеевна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1905

Дочь: Соколова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Соколов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.07.1907

Дочь: Соколова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Соколова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Михайловская, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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