Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1847

Отец: Стюклин Кузьма Иванович

Мать: Стюклина Марфа Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1869

Муж: Кашин Александр Кузьмич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1870

Дочь: Курьянова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1871

Сын: Кашин Павел Александрович

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1874

Сын: Кашин Василий Александрович

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1878

Дочь: Малькова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Кашин Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1883

Дочь: Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1886

Сын: Кашин Василий Александрович

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Кашин Иван Александрович

Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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