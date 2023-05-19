Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения12.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1847
Отец: Стюклин Кузьма Иванович
Мать: Стюклина Марфа Ивановна
Бракосочетание
20.01.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: Курьянова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
14.12.1871
Сын: Кашин Павел Александрович
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
05.03.1874
Сын: Кашин Василий Александрович
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
04.01.1878
Дочь: Малькова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
26.06.1880
Сын: Кашин Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
11.12.1883
Дочь: Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
23.02.1886
Сын: Кашин Василий Александрович
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
25.09.1889
Отец ребёнка: Кашин Александр Кузьмич
Смерть
Неизвестно