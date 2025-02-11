Кашин Кузьма Александрович
мужской, родился 26.06.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 28.11.1885, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКашин Александр Кузьмич28.08.1850 г.р.
МатьКашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична12.01.1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.11.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область