Кашин Кузьма Александрович 26.06.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашин Кузьма Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.06.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 28.11.1885, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кашин Александр Кузьмич28.08.1850 г.р.
Мать
Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична12.01.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1880

Отец: Кашин Александр Кузьмич

Мать: Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.11.1885
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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