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Малькова (Кашина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878

Отец: Кашин Александр Кузьмич

Мать: Кашина Татьяна Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Мальков Иван Петрович

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Пераскева Петровна

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Мальков Василий Петрович

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1913

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1914

Сын: Мальков Николай Петрович

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1916

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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