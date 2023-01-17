Малькова (Кашина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
10.05.1903
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Пераскева Петровна
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
22.09.1907
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
25.12.1910
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
22.05.1913
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
30.11.1914
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Рождение ребёнка
19.04.1916
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Мальков Пётр Вакхович
Смерть
Неизвестно