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Бяков Артемий Романович

Место рождения

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

20.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бяков Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бяков Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Бяков Виктор Артемьевич

Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Суслова Мира Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.09.1931

Сын: Бяков Борис Романович

Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1934

Дочь: Яговкина Дина Артемьевна

Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
02.01.1942
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Призван на ВОВ 2 янв 1942 в.ч. 399, г. Солнечногорье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Лукерья Васильевна

Смерть
20.05.1942
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Умер от ран в санитарном поезде, похоронен в братской могиле
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