Бяков Артемий Романович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти20.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бяков Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1927
Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1928
Дочь: Суслова Мира Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1931
Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1934
Дочь: Яговкина Дина Артемьевна
Мать ребёнка: Бякова Лукерья Васильевна
Военная служба
02.01.1942
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Призван на ВОВ 2 янв 1942 в.ч. 399, г. Солнечногорье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1942
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Умер от ран в санитарном поезде, похоронен в братской могиле