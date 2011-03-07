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Бяков Борис Романович

Место рождения

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.09.1931

Дата смерти

07.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931

Отец: Бяков Артемий Романович

Мать: Бякова Лукерья Васильевна

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1955

Сын: Бяков Александр Борисович

Мать ребёнка: не указана

Катаевцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Зинаида Васильевна

Смерть
07.03.2011
Киров, город Киров, Кировская область
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