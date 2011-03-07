Бяков Борис Романович
Место рождения
Дата рождения20.09.1931
Дата смерти07.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931
Отец: Бяков Артемий Романович
Рождение ребёнка
03.08.1955
Сын: Бяков Александр Борисович
Мать ребёнка: не указана
Катаевцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2011
Киров, город Киров, Кировская область