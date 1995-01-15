Суслова (Бякова) Мира Артемьевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1928
Дата смерти15.01.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928
Отец: Бяков Артемий Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1952
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.09.1953
Сын: Суслов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Суслов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1957
Сын: Суслов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Суслов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1957
Дочь: Попова (Суслова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Суслов Анатолий Степанович
Смерть
15.01.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Пулевое огнестрельное ранение живота