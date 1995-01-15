Суслова (Бякова) Мира Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Бякова) Мира Артемьевна

Место рождения

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.10.1928

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928

Отец: Бяков Артемий Романович

Мать: не указана

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
19.08.1952

Муж: Суслов Анатолий Степанович

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Суслов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Суслов Анатолий Степанович

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Суслов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Суслов Анатолий Степанович

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Попова (Суслова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Суслов Анатолий Степанович

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
15.01.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Пулевое огнестрельное ранение живота

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