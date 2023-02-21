Бякова (Кощеева) Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова (Кощеева) Лукерья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1898

Дата смерти

26.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бяков Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бяков Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1927

Сын: Бяков Виктор Артемьевич

Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович

Рождение ребёнка
20.09.1931

Сын: Бяков Борис Романович

Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1934

Дочь: Яговкина Дина Артемьевна

Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Артемий Романович

Смерть
26.09.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище
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