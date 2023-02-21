Бякова (Кощеева) Лукерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1898
Дата смерти26.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бяков Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович
Рождение ребёнка
17.05.1927
Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович
Рождение ребёнка
20.09.1931
Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович
Рождение ребёнка
18.08.1934
Дочь: Яговкина Дина Артемьевна
Отец ребёнка: Бяков Артемий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище