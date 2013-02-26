Яговкина (Бякова) Дина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1934
Дата смерти26.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1934
Отец: Бяков Артемий Романович
Рождение ребёнка
18.10.1962
Дочь: Певнева Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Яговкин Валентин Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
захоронение: Екатеринбург, кладбище Восточное