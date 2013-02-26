Яговкина (Бякова) Дина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яговкина (Бякова) Дина Артемьевна

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Место рождения

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.08.1934

Дата смерти

26.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1934

Отец: Бяков Артемий Романович

Мать: Бякова Лукерья Васильевна

Бяки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.10.1962

Дочь: Певнева Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Яговкин Валентин Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яговкин Валентин Трифонович

Смерть
26.02.2013
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
захоронение: Екатеринбург, кладбище Восточное
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