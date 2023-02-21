Балакин Яков Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Старкова Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Балакина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Китаева Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Балакина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Балакина Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно