Балакин Яков Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакин Яков Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Балакин Игнатий Дмитриевич

Мать: Балакина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Старкова Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Балакина Анна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Китаева Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Балакина Анна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Балакин Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Балакина Анна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Анна Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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