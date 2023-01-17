Балакин Игнатий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти23.01.1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Балакина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Балакин Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Балакина Варвара Михайловна
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Лукояна Шабалина жена Акилина Матфиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпеван
Смерть
23.01.1809
Не отпеван