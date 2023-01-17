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Балакин Игнатий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

23.01.1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Балакин Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Балакина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Балакин Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Балакина Варвара Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Лукояна Шабалина жена Акилина Матфиева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Варвара Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
23.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпеван
Смерть
23.01.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не отпеван
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