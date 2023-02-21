Балакина Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Балакин Игнатий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Балакин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Балакин Игнатий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно