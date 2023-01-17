Китаева (Балакина) Акилина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти21.05.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Балакин Яков Игнатьевич
Бракосочетание
11.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1806
Дочь: Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Китаев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Китаев Игнатий Федорович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Китаев Игнатий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1839
Причина смерти: От горячки
Похороны
23.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя