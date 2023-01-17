Китаева (Балакина) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Балакина) Акилина Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

21.05.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Балакин Яков Игнатьевич

Мать: Балакина Анна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1805

Муж: Китаев Игнатий Федорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1806

Дочь: Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Китаев Игнатий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Китаев Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Китаев Игнатий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Китаев Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Китаев Игнатий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
21.05.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
23.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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