Балакина Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Старкова Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Китаева Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Балакин Яков Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно