Алиев Нурудин Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Нурудин Алиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Али Нурудинович

Мать: Алиева Патимат

Рождение ребёнка
25.01.19

Сын: Алиев Магомед Нурудинович

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Алиев Магомеднур Нурудинович

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Алиев Гусен Нурудинович

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Алиев Гаджимагомед Нурудинович

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Алиева Рукият Нурудиновна

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Алиев Али (Алибудай) Нурудинович

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Гасан Нурудинович

Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патимат Магомеднуровна

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