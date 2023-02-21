Алиев Нурудин Алиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алиев Али Нурудинович
Мать: Алиева Патимат
Рождение ребёнка
25.01.19
Сын: Алиев Магомед Нурудинович
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Алиев Магомеднур Нурудинович
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Алиев Гаджимагомед Нурудинович
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Алиева Рукият Нурудиновна
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Алиев Али (Алибудай) Нурудинович
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Патимат Магомеднуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патимат Магомеднуровна