Алиев Магомед Нурудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.19
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.19
Отец: Алиев Нурудин Алиевич
Мать: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1982
Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна
Рождение ребёнка
1995
Сын: Алиев Магомедшарип Магомедович
Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Марьям (Патимат) Магомедовна
Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Алжанат Магомедовна
Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна
Бракосочетание
Неизвестно