Алиев Магомед Нурудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Магомед Нурудинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.19

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.19

Отец: Алиев Нурудин Алиевич

Мать: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Алиев Шарип Магомедович

Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна

Рождение ребёнка
1995

Сын: Алиев Магомедшарип Магомедович

Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Марьям (Патимат) Магомедовна

Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Алжанат Магомедовна

Мать ребёнка: Ахмедова Алипат Гусейновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмедова Алипат Гусейновна

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