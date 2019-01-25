Алиев Шарип Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Шарип Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Алиев Магомед Нурудинович

Мать: Ахмедова Алипат Гусейновна

Смерть
1993
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