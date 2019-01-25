Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Алиев Шарип Магомедович
Алиев Шарип Магомедович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Алиев Магомед Нурудинович
19 г.р.
Мать
Ахмедова Алипат Гусейновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Алиев Магомед Нурудинович
Мать:
Ахмедова Алипат Гусейновна
Смерть
1993
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия