Ахмедова Алипат Гусейновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович
Рождение ребёнка
1995
Сын: Алиев Магомедшарип Магомедович
Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Марьям (Патимат) Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Алжанат Магомедовна
Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович
Бракосочетание
Неизвестно