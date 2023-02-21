Ахмедова Алипат Гусейновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмедова Алипат Гусейновна

Ахмедова Алипат Гусейновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Алиев Шарип Магомедович

Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович

Рождение ребёнка
1995

Сын: Алиев Магомедшарип Магомедович

Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Марьям (Патимат) Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Алжанат Магомедовна

Отец ребёнка: Алиев Магомед Нурудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Магомед Нурудинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close