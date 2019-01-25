Алиева Алжанат Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Алжанат Магомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Магомед Нурудинович

Мать: Ахмедова Алипат Гусейновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова Надия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Гасанов Ибрагим Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова Хадижа Ибрагимовна

Отец ребёнка: Гасанов Ибрагим Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Ахмад Ибрагимович

Отец ребёнка: Гасанов Ибрагим Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасанов Ибрагим Алиевич

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