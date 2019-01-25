Алиева Алжанат Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Надия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Гасанов Ибрагим Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Хадижа Ибрагимовна
Отец ребёнка: Гасанов Ибрагим Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Ахмад Ибрагимович
Отец ребёнка: Гасанов Ибрагим Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно