Алиев Гусен Нурудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Гусен Нурудинович

Алиев Гусен Нурудинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Алиев Нурудин Алиевич

Мать: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Алиев Альберт (Дибир) Гусенович

Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Алиев Магомед Гусенович

Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Айшат Гусеновна

Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Эльмира Гусеновна

Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close