Алиев Гусен Нурудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Алиев Нурудин Алиевич
Мать: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Алиев Альберт (Дибир) Гусенович
Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна
Рождение ребёнка
1997
Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Айшат Гусеновна
Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Эльмира Гусеновна
Мать ребёнка: Рамазанова Рисалат Бадрудиновна