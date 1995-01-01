Алиев Магомеднур Нурудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Алиев Нурудин Алиевич
Мать: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1984
Сын: Алиев Арсен Магомеднурович
Мать ребёнка: Баркисалова Патимат Алиевна
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Алиева Калимат Магомеднуровна
Мать ребёнка: Баркисалова Патимат Алиевна
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Алиева Маликат Магомеднуровна
Мать ребёнка: Баркисалова Патимат Алиевна
Рождение ребёнка
1995
Сын: Алиев Ниязбег Магомеднурович
Мать ребёнка: Ходжалова Зайтунат Омаровна
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Алиева Айза (Патимат) Магомеднуровна
Мать ребёнка: Ходжалова Зайтунат Омаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно