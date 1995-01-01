Алиев Магомеднур Нурудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Магомеднур Нурудинович

Алиев Магомеднур Нурудинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Алиев Нурудин Алиевич

Мать: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Алиев Арсен Магомеднурович

Мать ребёнка: Баркисалова Патимат Алиевна

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Алиева Калимат Магомеднуровна

Мать ребёнка: Баркисалова Патимат Алиевна

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Алиева Маликат Магомеднуровна

Мать ребёнка: Баркисалова Патимат Алиевна

Рождение ребёнка
1995

Сын: Алиев Ниязбег Магомеднурович

Мать ребёнка: Ходжалова Зайтунат Омаровна

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Алиева Айза (Патимат) Магомеднуровна

Мать ребёнка: Ходжалова Зайтунат Омаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркисалова Патимат Алиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходжалова Зайтунат Омаровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close