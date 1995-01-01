Ходжалова Зайтунат Омаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1995
Сын: Алиев Ниязбег Магомеднурович
Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Алиева Айза (Патимат) Магомеднуровна
Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович
Бракосочетание
Неизвестно