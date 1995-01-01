Ходжалова Зайтунат Омаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходжалова Зайтунат Омаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1995

Сын: Алиев Ниязбег Магомеднурович

Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Алиева Айза (Патимат) Магомеднуровна

Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Магомеднур Нурудинович

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