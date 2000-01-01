Баркисалова Патимат Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркисалова Патимат Алиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Алиев Арсен Магомеднурович

Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Алиева Калимат Магомеднуровна

Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Алиева Маликат Магомеднуровна

Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Магомеднур Нурудинович

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