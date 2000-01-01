Баркисалова Патимат Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Сын: Алиев Арсен Магомеднурович
Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Алиева Калимат Магомеднуровна
Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Алиева Маликат Магомеднуровна
Отец ребёнка: Алиев Магомеднур Нурудинович
Бракосочетание
Неизвестно