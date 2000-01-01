Алиев Гаджимагомед Нурудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Алиев Нурудин Алиевич
Мать: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Алиева Кабират Гаджимагомедовна
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Рамазановна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Алиев Иманшапи Гаджимагомедович
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Рамазановна
Рождение ребёнка
2000
Сын: Алиев Магомед Гаджимагомедович
Мать ребёнка: Магомедова Патимат Рамазановна
Бракосочетание
Неизвестно