Алиев Гаджимагомед Нурудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Гаджимагомед Нурудинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Алиев Нурудин Алиевич

Мать: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Алиева Кабират Гаджимагомедовна

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Рамазановна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Алиев Иманшапи Гаджимагомедович

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Рамазановна

Рождение ребёнка
2000

Сын: Алиев Магомед Гаджимагомедович

Мать ребёнка: Магомедова Патимат Рамазановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Патимат Рамазановна

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