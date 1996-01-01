Алиев Али (Алибудай) Нурудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: Алиев Нурудин Алиевич
Мать: Патимат Магомеднуровна
Рождение ребёнка
1996
Мать ребёнка: Рамазанова Чакар Халилулаевна
Рождение ребёнка
02.10.?
Дочь: Алиева Магият Алиевна
Мать ребёнка: Рамазанова Чакар Халилулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Мадина Алевна
Мать ребёнка: Рамазанова Чакар Халилулаевна
Бракосочетание
Неизвестно