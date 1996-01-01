Алиев Али (Алибудай) Нурудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Али (Алибудай) Нурудинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Алиев Нурудин Алиевич

Мать: Патимат Магомеднуровна

Рождение ребёнка
1996

Сын: Алиев Алиасхаб Алиевич

Мать ребёнка: Рамазанова Чакар Халилулаевна

Рождение ребёнка
02.10.?

Дочь: Алиева Магият Алиевна

Мать ребёнка: Рамазанова Чакар Халилулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Мадина Алевна

Мать ребёнка: Рамазанова Чакар Халилулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамазанова Чакар Халилулаевна

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