Рамазанова Чакар Халилулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Рождение ребёнка
1996
Отец ребёнка: Алиев Али (Алибудай) Нурудинович
Рождение ребёнка
02.10.?
Дочь: Алиева Магият Алиевна
Отец ребёнка: Алиев Али (Алибудай) Нурудинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Мадина Алевна
Отец ребёнка: Алиев Али (Алибудай) Нурудинович
Бракосочетание
Неизвестно