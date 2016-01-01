Алиева Мадина Алевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Мадина Алевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Али (Алибудай) Нурудинович

Мать: Рамазанова Чакар Халилулаевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рамазанов Ражаб (Тинав) Рамазанович

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Тинович

Рождение ребёнка
2016

Сын: Алиев Магомед Алиевич

Отец ребёнка: Мурад Магомедович

Рождение ребёнка
2022

Дочь: Рамазанова Фатима? Рамазановна

Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Тинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Рамазан Тинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурад Магомедович

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