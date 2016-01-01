Алиева Мадина Алевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рамазанов Ражаб (Тинав) Рамазанович
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Тинович
Рождение ребёнка
2016
Отец ребёнка: Мурад Магомедович
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Рамазанова Фатима? Рамазановна
Отец ребёнка: Рамазанов Рамазан Тинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурад Магомедович