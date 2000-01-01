Рамазанов Рамазан Тинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рамазанов Ражаб (Тинав) Рамазанович
Мать ребёнка: Алиева Мадина Алевна
Рождение ребёнка
2022
Дочь: Рамазанова Фатима? Рамазановна
Мать ребёнка: Алиева Мадина Алевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиева Мадина Алевна