Лагода (Морозова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагода (Морозова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

04.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Морозов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Лагода Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
?.11.1914

Сын: Лагода Николай Иванович

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Лагода Мартия Ивановна

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лагода Пётр Иванович

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
13.01.1923

Дочь: Гудина Милания Ивановна

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
23.08.1925

Дочь: Гришаева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лагода Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
29.12.1928

Сын: Лагода Иван Иванович

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Рождение ребёнка
12.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагода Иван Сафронович

Смерть
04.04.1956
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