Лагода (Морозова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти04.04.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Морозов Пётр
Рождение ребёнка
08.10.1910
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
?.11.1914
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Лагода Мартия Ивановна
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лагода Пётр Иванович
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
13.01.1923
Дочь: Гудина Милания Ивановна
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
23.08.1925
Дочь: Гришаева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лагода Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
29.12.1928
Сын: Лагода Иван Иванович
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Рождение ребёнка
12.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лагода Иван Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1956