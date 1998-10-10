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Лагода Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1914

Дата смерти

10.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1914

Отец: Лагода Иван Сафронович

Мать: Лагода Анна Петровна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Миланья Алексеевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Миланья Алексеевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Миланья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагода Миланья Алексеевна

Смерть
10.10.1998
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