Лагода Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1914
Дата смерти10.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1914
Отец: Лагода Иван Сафронович
Мать: Лагода Анна Петровна
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1998