Лагода Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1928
Дата смерти?.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Отец: Лагода Иван Сафронович
Мать: Лагода Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.2009