Лагода Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагода Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

?.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Лагода Иван Сафронович

Мать: Лагода Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2009
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