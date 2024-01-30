Гришаева (Лагода) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаева (Лагода) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1925

Отец: Лагода Иван Сафронович

Мать: Лагода Анна Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаев Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаев Фёдор Максимович

Смерть
Неизвестно
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