Гришаева (Лагода) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1925
Отец: Лагода Иван Сафронович
Мать: Лагода Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаев Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришаев Фёдор Максимович
Смерть
Неизвестно