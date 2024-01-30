Гришаев Фёдор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1918
Дата смерти30.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918
Отец: Гришаев Максим Аксёнович
Мать: Гришаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришаева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришаева Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
30.03.1979
Причина смерти: онкология