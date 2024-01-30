Гришаев Фёдор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаев Фёдор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1918

Дата смерти

30.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918

Отец: Гришаев Максим Аксёнович

Мать: Гришаева Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришаева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришаева Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
30.03.1979
Причина смерти: онкология
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