Гришаева (Петрова) Мария Петровна
Место рожденияВаршава
Дата рождения10.04.1901
Дата смерти17.11.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1901
Отец: Петров Или Боровлёв? Пётр Борисович
Варшава
Рождение ребёнка
19.01.1918
Отец ребёнка: Гришаев Максим Аксёнович
Рождение ребёнка
28.05.1924
Сын: Гришаев Александр Максимович
Отец ребёнка: Гришаев Максим Аксёнович
Рождение ребёнка
25.01.1936
Дочь: Леонова Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Гришаев Максим Аксёнович
Смерть
17.11.1990