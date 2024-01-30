Гришаева (Петрова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаева (Петрова) Мария Петровна

Место рождения

Варшава

Дата рождения

10.04.1901

Дата смерти

17.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1901

Отец: Петров Или Боровлёв? Пётр Борисович

Мать: не указана

Варшава
Рождение ребёнка
19.01.1918

Сын: Гришаев Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Гришаев Максим Аксёнович

Рождение ребёнка
28.05.1924

Сын: Гришаев Александр Максимович

Отец ребёнка: Гришаев Максим Аксёнович

Рождение ребёнка
25.01.1936

Дочь: Леонова Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Гришаев Максим Аксёнович

Смерть
17.11.1990
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