Леонова (Гришаева) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Гришаева) Валентина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1936

Дата смерти

05.12.2022

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1936

Отец: Гришаев Максим Аксёнович

Мать: Гришаева Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Виктор Никифорович

Рождение ребёнка
25.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Виктор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милованов Михаил

Смерть
05.12.2022
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