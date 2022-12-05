Леонова (Гришаева) Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1936
Дата смерти05.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1936
Отец: Гришаев Максим Аксёнович
Мать: Гришаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Виктор Никифорович
Рождение ребёнка
25.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Виктор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милованов Михаил
Смерть
05.12.2022