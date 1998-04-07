Гришаев Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1924
Дата смерти07.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1924
Отец: Гришаев Максим Аксёнович
Мать: Гришаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришаева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.04.1998
Кемерово