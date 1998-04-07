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Гришаев Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1924

Дата смерти

07.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1924

Отец: Гришаев Максим Аксёнович

Мать: Гришаева Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришаева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
11.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.04.1998
Кемерово
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