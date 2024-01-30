Петров Или Боровлёв? Пётр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Варшава
Рождение ребёнка
1897
Варшава
Рождение ребёнка
1899
Сын: Петров Иван Петрович
Варшава
Рождение ребёнка
10.04.1901
Дочь: Гришаева Мария Петровна
Варшава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно