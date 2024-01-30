Петров Или Боровлёв? Пётр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Или Боровлёв? Пётр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Петров Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Варшава
Рождение ребёнка
1897

Сын: Петров Фёдор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Варшава
Рождение ребёнка
1899

Сын: Петров Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Варшава
Рождение ребёнка
10.04.1901

Дочь: Гришаева Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Варшава
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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