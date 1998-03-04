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Лагода Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

04.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: Лагода Иван Сафронович

Мать: Лагода Анна Петровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Мария Макаровна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Мария Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагода Мария Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагода Мария Макаровна

Смерть
04.03.1998
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