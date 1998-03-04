Лагода Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти04.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: Лагода Иван Сафронович
Мать: Лагода Анна Петровна
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагода Мария Макаровна
Смерть
04.03.1998