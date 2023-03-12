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Катеринич Семен Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Катеринич Степан

Мать: не указана

МРМ - около 1736
Военная служба
1764
16 апр.1764 г. - Киевский полковой писарь на место Андрея Миткевича , определенного Остерским поветовым подкоморым
Военная служба
1764
МРМ: "Служил в звании канцелярском при Киевской Полковой и Генеральной Войсковой Канцелярии через многие годы" (до 22 мая 1973); войсковой канцелярист
Рождение ребёнка
1766

Сын: Катеринич Семен Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Катеринич Осип Семёнович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Козелец, Чернігівська область
4 апр 1767 - из http://rodstvo.ru/K/katkov.htm (стр.с сайта убрана) имя Иосиф и наличие могилы в Марковцах.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Катеринич Василий старший

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Козелец, Чернігівська область
женат не был
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Каниевская Мария Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Работа или профессия
1773
Определен 22 мая 1773 г. - земским судьею Козелецкого повета по выбору шляхетства и владельцев.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Катеринич Петр Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1775

Сын: Катеринич Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Козелец, Чернігівська область
Существует миф: А.С.Катеринич фактически сын Екатерины II и графа Кирилла Разумовского.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Катеринич Василий младший

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Козелец, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Феодосия Семёновна

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Работа или профессия
1784
Киевский губернский стряпчий
Рождение ребёнка
1785

Сын: Катеринич Александр Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Катеринич Иван Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Работа или профессия
1788
Советник Киевского Наместнического Правления
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно
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