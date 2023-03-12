Катеринич Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Катеринич Степан
Мать: не указана
МРМ - около 1736
Военная служба
1764
16 апр.1764 г. - Киевский полковой писарь на место Андрея Миткевича , определенного Остерским поветовым подкоморым
Военная служба
1764
МРМ: "Служил в звании канцелярском при Киевской Полковой и Генеральной Войсковой Канцелярии через многие годы" (до 22 мая 1973); войсковой канцелярист
Рождение ребёнка
1766
Сын: Катеринич Семен Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
4 апр 1767 - из http://rodstvo.ru/K/katkov.htm (стр.с сайта убрана) имя Иосиф и наличие могилы в Марковцах.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Катеринич Василий старший
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
женат не был
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Каниевская Мария Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Работа или профессия
1773
Определен 22 мая 1773 г. - земским судьею Козелецкого повета по выбору шляхетства и владельцев.
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
07.07.1775
Сын: Катеринич Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Существует миф: А.С.Катеринич фактически сын Екатерины II и графа Кирилла Разумовского.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Катеринич Василий младший
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Феодосия Семёновна
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Работа или профессия
1784
Киевский губернский стряпчий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Катеринич Александр Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Работа или профессия
1788
Советник Киевского Наместнического Правления
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно