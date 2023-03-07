Катеринич Осип Семёнович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1814
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Катеринич Семен Степанович
Мать: Анастасия Степановна
4 апр 1767 - из http://rodstvo.ru/K/katkov.htm (стр.с сайта убрана) имя Иосиф и наличие могилы в Марковцах.
Военная служба
1784
армии поручик (1784-1785)
Работа или профессия
1788
Заседатель Козелецкого нижнего земского суда (1788-1791)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Катеринич Кирилл Осипович
Мать ребёнка: Надежда Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иосифововна
Мать ребёнка: Надежда Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катеринич Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Надежда Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Кирилловна
Крещение
Неизвестно
Восприемник Стефан Пасенко
Смерть
1814
Похороны
Неизвестно
Марковцы, Чернігівська область
сохранилась могила