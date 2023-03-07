Катеринич Осип Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатеринич Осип Семёнович

Катеринич Осип Семёнович

avatar

Место рождения

Козелец, Чернігівська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Катеринич Семен Степанович

Мать: Анастасия Степановна

Козелец, Чернігівська область
4 апр 1767 - из http://rodstvo.ru/K/katkov.htm (стр.с сайта убрана) имя Иосиф и наличие могилы в Марковцах.
Военная служба
1784
армии поручик (1784-1785)
Работа или профессия
1788
Заседатель Козелецкого нижнего земского суда (1788-1791)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Катеринич Кирилл Осипович

Мать ребёнка: Надежда Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иосифововна

Мать ребёнка: Надежда Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катеринич Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Надежда Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Кирилловна

Крещение
Неизвестно
Восприемник Стефан Пасенко
Смерть
1814
Похороны
Неизвестно
Марковцы, Чернігівська область
сохранилась могила
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close